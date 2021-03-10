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Ekonomi HGS OGS trafik cezaları sorgulama
Ekonomi

HGS OGS trafik cezaları sorgulama

E devlet HGS borç sorgulama | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni bir hizmet başlattı. Vatandaşlar e devlet üzerinden HGS ve OGS bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Peki, HGS borcu nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 12:39:00 -
HGS OGS trafik cezaları sorgulama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürücülerin işini kolaylaştıracak bir uygulama başlattı. HGS ve OGS bilgilerine, borçlarına e devlet üzerinden ulaşmanız mümkün. Sürücüler Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda geçiş ihlali yapabiliyor. Böyle durumlardan vatandaşı korumak için yeni bir hizmet uygulanmaya başladı. Peki, HGS borç bakiye nasıl sorgulanıyor?

HGS OGS trafik cezaları sorgulama

HGS ve OGS bakiyesinin bittiğini fark etmeyen pek çok kişi ihlal yapabiliyor. İhlal yaptığının farkında olmayanlar ise katlanarak gelen cezaların ardından şaşkınlık yaşıyor. Ancak bakanlık bu duruma nokta koyacak bir uygulamayı devreye soktu. E devlet hizmeti sayesinde artık sürücüler ihlal durumlarını, bakiyelerini öğrenebilecek.

Bunun için e devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Ardından 'araçlarım' kısmına tıklayarak HGS ve OGS bilgilerinize ulaşmanız mümkün.

Bakanlık aynı zamanda bu uygulama ile 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak olan idari para cezalarının önüne de geçilmiş olacağını bildirdi.

E DEVLET HGS OGS SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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