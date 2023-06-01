Hezimetin ardından CHP'de kritik toplantı! İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile görüştü!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.
28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra yaptığı açıklamada “değişim” mesajı veren Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim gecesinden 4 gün sonra CHP Genel Merkezi’ne geldi.
Saatler süren MYK toplantısının ardından hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesi başladı. Görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirilmesi hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.