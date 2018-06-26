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Hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar

Seçimlerde hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

26 Haziran 2018 Salı 22:51
Hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar

24 Haziran seçimleri sonrası istifa çağrılarının yapıldığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, flaş bir kararla olağanüstü toplantı kararı aldı.

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

İKİ GÜNDEM MADDESİ

CHP Parti Meclisi'nin (PM), 28 Haziran Perşembe günü iki gündem maddesiyle olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

 

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 22:51
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • Bagimsizlik gunuBagimsizlik gunu1 gün önce
    CHP kapatilip varliklari hazineye devredildigi gun T.C devletinin bagimsizligini ilan ettigi gun olacaktir
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