Hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar
Seçimlerde hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.26 Haziran 2018 Salı 22:51
24 Haziran seçimleri sonrası istifa çağrılarının yapıldığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, flaş bir kararla olağanüstü toplantı kararı aldı.
Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.
İKİ GÜNDEM MADDESİ
CHP Parti Meclisi'nin (PM), 28 Haziran Perşembe günü iki gündem maddesiyle olağanüstü toplanacağı öğrenildi.
YORUM YAZ