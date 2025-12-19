  • İSTANBUL
Dünya Heykelci diktatör hak ettiği yerde! Mazlum Suriye halkının zafer fotoğrafı
Dünya

Heykelci diktatör hak ettiği yerde! Mazlum Suriye halkının zafer fotoğrafı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Heykelci diktatör hak ettiği yerde! Mazlum Suriye halkının zafer fotoğrafı

Suriye’de geçtiğimiz yıl Esad rejiminin yıkılmasının ardından Şam’ın yaklaşık 88 kilometre kuzeyinde bulunan ve "Heykel Tepesi" olarak bilinen noktaya iş makineleriyle çıkan halkın devirdiği Hafız Esad’ın ülkedeki en büyük heykeli hale devrik halde bulunuyor.

Suriye’de 1971'de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle onun yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan kanlı diktatörlük dönemi, muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son bulmuştu. Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde günlerce kutlanmıştı. Esad’ın devrilmesinin üzerinden bir yıl geride kalırken Suriyelilerin geçtiğimiz yıl kutlamalar sırasında yıktığı Hafız Esad’ın heykeli bir kez daha görüntülendi. Başkent Şam’ın yaklaşık 88 kilometre kuzeyinde, Humus ve Şam şehirleri arasında yer alan Deir Atiyah kasabasında bulunan ve bir dönem ülkenin en büyük Hafız Esad heykeli olan anıt, bugün yıkılmış haliyle halkın zaferini simgeliyor. Geçtiğimiz yıl yıkılan heykelin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen devrik bir halde duruyor. parçalanmış haldeki heykel enkazı, son yıllarda ülkeye hükmeden bir dönemin kapanışının ve Suriyelilerin özgürlük mücadelesindeki kararlılığının maddi bir kanıtı olarak varlığını sürdürüyor.

 

Üç bin heykelin en büyüğü

Ülke geneline bulunan yaklaşık 3 bin heykelden en büyüğü olan Hafız Esad’ın Deir Atiyah kasabasındaki heykeli stratejik Humus-Şam otoyoluna hakim yüksek bir tepeye inşa edilmişti. 1980’li yıllarda Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Mahmud Şahin tarafından mermerden yontulan dev heykelin finansmanını ise 40 yılı aşkın süre Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yapan Muhammed Daabul üstlenmişti.

Halk tarafından devrilmişti

8 Aralık 2024’te Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçması ve rejimin devrilmesiyle birlikte, Kalamun Dağları bölgesindeki Deir Atiyah halkı sabahın erken saatlerinde harekete geçmişti. "Heykel Tepesi" olarak bilinen noktaya iş makineleriyle çıkan halk, halkın öfkesini ve geçmişin izlerini silme iradesini gösteren tarihi bir anla heykeli yerle bir etmişti.

