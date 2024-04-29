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Dünya Heyetlerle görüşme sürerken Hamas'a yapılan teklifi duyurdu!
Dünya

Heyetlerle görüşme sürerken Hamas'a yapılan teklifi duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 19:25:00 -
Heyetlerle görüşme sürerken Hamas'a yapılan teklifi duyurdu!

Katil İsrail Gazze'de sivillere bomba yağdırmayı sürdürürken İngiltere'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cameron, esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini belirterek, bunun "cömert" bir teklif olduğunu söyledi.

İsrail'e tek kelime etmeyip Hamas'ı uyardı!

İsrail'in binlerce sivil katliamına tek kelime etmeden Hamas'ı üstü kapalı uyaran Cameron, "Hamas'ın önündeki mevcut teklif potansiyel olarak binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içeriyor. Umarım Hamas önlerindeki teklifi kabul eder" ifadelerini kullanarak, tüm esirler serbest bırakılmadan savaşın sona ermeyeceğini sözlerine ekledi.

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