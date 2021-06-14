Heyetler arası görüşme sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Karargahı'nda gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmenin sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kıymetli basın mensupları, saygı değer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. NATO Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Yaptığımız görüşmelerin tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Köklü değişimlerin bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma sürecindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor. Son 1,5 yıldır insanlığın gündemini belirleyen koronavirüs salgını bu süreci hızlandırdı. Bu salgın, küresel sistemdeki yapılsa sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Salgının yansımalarını ekonomiden, ticarete, toplumsal güvenliğe kadar salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.

"Çarpık anlayış ne yazık ki kendini koruyor"

Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya kadar NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak sorumluluk üstlenmelidir. NATO'nun küresel sınamalar karşısında daha etkin olmalıdır.

Zirve vesilesiyle özellikle ABD Başkanı Joe Biden az evvel bir araya geldik. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını teşkil edecek zirveyi tamamladık. Zirve toplantısında NATO'nun güvenliğine yönelik tehditler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Temel ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladık.

Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin beklentilerini müttefiklerimize bildirdik. Terör meselesine örgütler arasında sınıflama yapan, çarpık anlayış ne yazık ki kendini koruyor.

DEAŞ tehdidinin yeni isimler altında barlığını sürdürmesi, terörle mücadelede teavzi verilmemesi gerektiğini göstermiştir. Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde 8 bin 200 kilometre alanı terörden temizledik.

"PKK'ya verilen desteği sonlandırın"

Cumartesi günü İdlib'de Şifa Hastanesi'ne saldıran terör örgütü YPG/PKK 14 sivili öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştır. Bu kanlı örgütün yüzünü bir kez daha göstermiştir. Müttefiklerimize terör örgütü PKK/PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Bugüne kadar 9 bine yakın YTS yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Ayrıca 100 bini aşkın terör şüphelisine ülkemize giriş yasağı koyduk.

Mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen taahhütlerin birçoğu yerine getirilmedi.

Dağlık Karabağ'da 30 yıl aradan sonra huzur tecelli etti. Kalıcı barışın yer aldığı yeni bir dönemin kapısı aralandı. Temennimiz, müttefiklerimizin Türkiye ile tam bir dayanışma sağlamasıdır.

"Yararlı ve samimi bir görüşme oldu"

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldik. Biden'la kapsamlı görüş alışveririşinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de iş birliği imkanlarını yapıcı bir şekilde ele aldık. Türkiye, bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle DEAŞ'la mücadeleye destek vermenin yanı sıra, müşterek çıkarlarımızın savunucusu olmuştur.

Salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da ele alarak ekonomik ilişkileri değerlendirdik. Doğrudan diyalog kanallarını doğru ve düzgün bir şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.

Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve verimli bir iş birliği dönemi olması konusunda önemli bir adım atıldı. Türkiye ile ABD ilişkileri arasında çözülemeyecek hiçbir konununun olmadığını düşünüyoruz. İş birliğimizi artıracağız.

"Afganistan ile ilgili bir mutabakat söz konusu"

Afganistan konusundaki düşüncülerimizi Biden'a ilettim. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik ve mali konularda ABD'nin vereceği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor.

Afganistan'da, biz Pakistan'ı ve Macaristan'ı da yanımıza alma düşüncelerini kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte Afganistan'ın halkının herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Şu an için burada bir sıkıntı söz konusu değil. Afganistan ile ilgili bir mutabakat söz konusu.

S-400 ve F-35 krizi

S-400 konusunda bizim düşüncemiz daha önce ne ise Sayın Başkana ilettim. F-35 konusundaki düşüncülerimizi de Biden'a ilettik.

Fransa ile ilişkiler

Fransa ile ikili ilişkilerimizin devamı konusunda mutabık kaldık. İslam karşıtı açıklamaların, kendisi açısından yanlış olduğunu, kendisinin İslam'a karşı olmadığını bana ısrarla söyledi. Bunu bir dost olarak size söylüyorum dedi. Vatandaş olan olmayan, Fransa'da bugün 750 bin Müslüman var.

"Biden'ı Türkiye'ye davet ettim"

ABD Başkanı Joe Biden'ı Türkiye'ye davet ettim. Yoğunlukları aşınca gelebileceğini söyledi.