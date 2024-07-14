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Yerel Heyelanda sürüklenen araba dereye düştü: 10 aylık bebek kayıp
Yerel

Heyelanda sürüklenen araba dereye düştü: 10 aylık bebek kayıp

Yeniakit Publisher
2024-07-14 10:09:00 - 2024-07-14 10:16:16

Artvin-Erzurum karayolunda seyir halindeyken heyelana yakalanan araba sürüklenerek dereye düştü. Arabanın içinde bulunan anne ve 10 aylık kızı dereye düştü. Annenin cesedi arabanın 7 km uzağında bulundu. 10 aylık kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saat 20.30 sıralarında Erzurum-Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü kurtarılırken, araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Dere yatağında itfaiye ekiplerince yapılan aramalarda annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta göl yatağında bulunurken, 10 aylık olduğu belirtilen kızı arama çalışmaları devam ediyor.

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