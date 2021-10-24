Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak "Şimşek"i füzeye dönüştürdü
TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi" füzeye dönüştürüldü.
TUSAŞ tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, uzun mesafeleri vurabilen füzeye dönüştürüldü.
Hedefini başarıyla vuran Şimşek'in menzili ise gizli tutuldu.
Yeni Şimşek için sosyal medyadan açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler Tusaş Tebrikler Roketsan" ifadelerini kullandı.