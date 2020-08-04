Heyecanlandıran gelişme: Millî jet için tarih verildi!

F-35 için binden fazla parça üreten Türk savunma sanayii şirketleri, tecrübe ve birikimlerini MMU’nun geliştirilmesine aktaracak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen beşinci nesil jetin, 2029 yılına TR Motor’un üretimini yaptığı yerli motorla uçması hedefleniyor.

MMU için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde her ay projeyi gözden geçirme toplantıları yapılırken sürecin daha da hızlandırılması yönünde her türlü tedbir alındığı belirtiliyor. Bu çerçevede uçağın motor entegresi ile test takviminin beklenenden de öne çekilmesi için çaba sarf ediliyor.

MMU’nun, Avrupa’nın en iyi savaş uçakları arasında yerini alması bekleniyor. TSK envanterindeki F-16’ların kademeli olarak yerini alacak proje ile Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak. Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan millî jet; çift motorlu, radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip olacak.

(Türkiye Gazetesi)