Hesap öğretmek isterken hesap karıştıran İmamoğlu'nu fena tiye aldılar!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV canlı yayınında ders verme edası ile başladığı sözlerinin devamındaki hatası sosyal medyada alay konusu oldu.
Halk TV canlı yayınına katılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasının bir bölümünde ders verir edası ile, "Bunlara biraz hesap yapmayı öğretmek lazım." dedikten sonra matematik örneği vermeye çalıştı.
İktidarı hedef alan İmamoğlu, 800 ile 900'ün toplamının ortalamasının 700 olduğunu söyledi.
CHP'li İmamoğlu'nun hatası sosyal medyada alay konusu olurken, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına uyarlanarak paylaşıldı.
Video günün en çok izlenenleri arasına girdi.