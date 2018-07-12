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Hesabına yatan gazilik maaşını görünce şoke oldu!

2012 yılında Bingöl’de teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve daha sonra da terhis edilen er İbrahim Adıbelli, tam 6 yıl gazilik haklarına kavuştu. Adıbelli, hesabına yatan 135 bin lirayı görünce şoke oldu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:05
Hesabına yatan gazilik maaşını görünce şoke oldu!

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Adıbelli, 2012 yılında Bingöl’de teröristlerle girdiği çatışmada elinden yaralandı. O dönemde asker olan Adıbelli, daha sonra da tedavisini oldu ve terhis edildi. Adıbelli'nin yaralanmasının ve tedavisinin üzerinden 6 yıl geçti.

Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de Adıbelli ve eşini makamında ağırladı. Tanrıseven, İbrahim Adıbelli ve eşine bizzat müjdeyi kendisi verdi ve gazilik haklarının verileceğini söyledi.
Kaymakam Tanrıseven, yaklaşık 2 bin 800 TL gazilik maaşının bağlanacağını, Adıbelli'nin hesabına da 135 bin TL yatırıldığını aktardı. Tanrıseven, "Devletimiz büyüktür ve kendisine hizmet edeni asla unutmaz. Sizler tüm Mehmetçiklerimiz gibi vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için bedenlerinizi siper ettiniz. Gazilik gibi mukaddes bir nişana nail oldunuz. Bu zamana kadar birikmiş toplam 135 bin TL bu hafta hesabınıza aktarılacak. Yaklaşık 2 bin 800 TL görev malullüğü aylığınız da size bağlanacak; ayrıca devlet memuru olma hakkı da size sunulacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, olayı ortaya çıkaran SGK Tire Müdürü Tuğrul Karaca’yı da dikkatinden dolayı tebrik etti.

GAZİ ŞOK OLDU, KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Öte yandan, Tire Kaymakamından bu açıklamaları duyan İbrahim Adıbelli şok geçirdi. Duygusal anlar yaşayan Adıbelli, konuşmakta da güçlük çekti ve sözcükler boğazında düğümlendi. Konuyla ilgili yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atan İbrahim Adıbelli, özellikle dikkati ile durumun ortaya çıkarılmasında büyük emeği olan SGK Müdürü Tuğrul Karaca’ya ve desteklerinden dolayı Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’e teşekkürlerini sundu. Gazi Adıbell, "Bana büyük sürpriz oldu. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi. Gazi Adıbelli, çalıştığı işinden iki ay önce ayrıldığını ve halen işsiz olduğunu belirterek, bu haberin kendilerini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından gaziye hediyeleri bizzat kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven tarafından verildi. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:05
  1. İzmir
  2. Bingöl
  3. Gazi
  4. Tazminat
  5. gazilik maaşı

YORUM YAZ

  • ÖMERÖMER2 sa önce
    olayı anlayan varmı gazilik geçmi verilmiş sgk neyi farketmiş
  • nn5 sa önce
    ŞU BİR GERÇEK KİÇOCUKLARINA ANA BABASINA VEBÖYLE MAAŞ BAĞLANDIĞINI GÖRÜNCEBÖYLE VATANDAŞ KENDİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDEADAPTE EDERARKASINI DÜŞÜNMEZ BU KONU ZAMANLA DAHA IYİYİ KONUMA GELMELİ
  • mniksekmniksek4 sa önce
    HELAL HOŞ OLSUN
  • abdullah batmanabdullah batman3 sa önce
    efsane kaymakamdan ALLAH razı olsun, her görev yaptığı yerde Devletin büyüklüğünü gösterip vatandaşı mutlu ediyor.
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