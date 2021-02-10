HES kodu oluştur | Koronavirüs salgını normal yaşantılarımızı tamamen değiştirdi. Alışkanlıklarımız, sosyal hayatlarımız salgınla birlikte yeniden şekillenmeye başladı. Salgınla birlikte HES kodu yaşamlarımızın merkezine yerleşti. Vatandaşlar toplu ulaşımdan, AVM girişlerine kadar pek çok alanda HES koduna ihtiyaç duyuyor. Peki, HES kodu nereden alınıyor?

HES kodu nereden alınıyor? HES kodu alma ekranı

HES kodunu üç farklı yoldan almanız mümkün. E devlet şifreniz mevcutsa işleminizi saniyeler içerisinde yapabilirsiniz. E devlet HES kodu oluşturma sayfasına giriş yapıp belirtilen adımları takip ederek HES kodunuzu oluşturabilirsiniz.

E DEVLET HES KODU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Salgınla birlikte hızlıca Hayat Eve Sığar uygulaması oluşturuldu. Vatandaşlar bu uygulamayı, uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirebiliyor. Akıllı telefonlarınıza indireceğiniz bu uygulamaya giriş yapıp 'HES kodu oluştur' kısmına tıklayarak kodunuzu alabilirsiniz.

Akıllı telefon kullanmayanlar ya da internetten HES kodu oluşturmak istemeyenler SMS ile kod temin edebilir.

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.