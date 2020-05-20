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HES Kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şehirlerarası ulaşımda 'kod' uygulaması olacağını bildirdi. Peki Hes Kodu nasıl alınır? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:42:00 -
HES Kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şehirlerarası ulaşımda 'kod' uygulaması olacağını bildirdi.

Bakan Koca, "HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz." ifadelerini kullandı. Peki HES Kodu nasıl alınır?

Hes Kodu nasıl alınır?

1- Hayat Eve Sığar uygulaması ile

"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden "Hes Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır, Kod Kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- SMS Yöntemi ile

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası , TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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