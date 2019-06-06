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HES ile 400 milyar liralık katkı

Elektrik ihtiyacını karşılamada yerli kaynaklara odaklanma zamanı... Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarının işletmeye alındıkları tarihten bugüne kadar ülke ekonomisine katkıları 400 milyar lirayı aştı.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:29
HES ile 400 milyar liralık katkı

Dış ticaret dengesi açısından elektrik ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması konusunda alternatif yatırımlara odaklanan hükümet, ard arda devreye giren hidroelektrik santralleri ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Son verilere göre Türkiye’nin en büyük 3 hidroelektrik santrali (HES) Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarının işletmeye alındıkları tarihten bugüne kadar ülke ekonomisine katkıları 400 milyar lirayı aştı.

Dev barajlardan büyük kazanç

Ülkemizin en büyük HES’i olan ve Fırat Nehri üzerinde kurulu bulunan Atatürk barajı, bütün ünitelerinin devreye alındığı 1993’ten bugüne kadar yıllık ortalama 6 milyar 830 milyon kilovatsaatlik üretimiyle her yıl 2 milyon 168 bin 529 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele ulaştı. Santral, 26 yılda ülke ekonomisine 150 milyar liranın üzerinde katkı sağladı. 1987 yılında işletmeye alınan Türkiye’nin ikinci büyük HES’i Karakaya barajı ise ortalama 6 milyar 668 milyon kilovatsaat elektrik üretimiyle, yılda 2 milyon 116 bin 926 evin ihtiyacını karşılayabiliyor. Barajın milli ekonomiye katkısı ise 93,8 milyar liraya ulaştı. Üçüncü büyük HES olarak bilinen Keban barajı ise 45 yıldır hizmet veriyor. Dev işletmede ortalama 5 milyar 794 milyon kilovatsaat elektrik üretiliyor. Bu birikim ile de yılda 1 milyon 839 bin 659 konutun elektrik ihtiyacı karşılanabilecek bir tablo mevcut. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre barajın, enerji üretimine başladığı günden bu yana milli ekonomiye katkısı ise 157,3 milyar lira.

“Yerli kaynaklara yatırımlar sürecek”

HES projelerinin ekonomiye sağladığı katkıya dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “DSİ tarafından hizmete alınan ve ülkemizin en büyük üç HES’i olan bu barajlarımız hizmete alındıklarından bu tarafa ekonomimize 400 milyar liranın üzerinde katkı sağladı. Dış ticaret dengesi açısından elektrik ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması önemli. Bu doğrultuda sahip olduğumuz potansiyeli devreye almak için yatırımlarımız sürüyor’’ dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:29
  1. Dış ticaret dengesi
  2. hidroelektrik santrali (HES)
  3. Fırat Nehri
  4. Atatürk barajı
  5. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü
  6. HES projeleri
  7. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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