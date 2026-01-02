Herson'da yeni yıl katliamı: Otel ve kafeye İHA saldırısı, 24 ölü!

Rusya tarafından atanan Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Karadeniz kıyısındaki bir eğlence mekanına Ukrayna ordusu tarafından üç İHA ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldo, İHA'lardan birinin "yanıcı karışım" taşıdığını ve sivil halkın kasıtlı olarak hedef alındığını belirtti.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi yaşamını yitirirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 5 çocuğun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Zaharova, saldırıdan Ukrayna kadar ona destek veren Batılı ülkelerin de sorumlu olduğunu savundu.

BÖLGEDE 2 GÜNLÜK YAS

Vali Saldo, Kiev yönetiminin "barış" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İnsanların yeni yılı karşıladığı yeri bilerek yaktılar" dedi. Yaşanan trajedi nedeniyle Herson bölgesinde 2 ve 3 Ocak tarihleri yas günü ilan edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.