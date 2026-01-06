Herkesin yüreği ağzına geldi! Tırın altından burnu bile kanamadan çıktı

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da bir trafik kazasında yaşananlar görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tırın altında kalan motosikletli kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

İstanbul Başakşehir’de, keresteciler sanayi sitesine dönmek isteyen bir tırın altında kalan motosiklet sürücüsü şans eseri kurtuldu.

 

Birkaç metre sürüklendi

Kaza, geçtiğimiz günlerde Başakşehir İlçesi Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, keresteciler sanayi sitesine dönüş yapmak isteyen tır sürücüsü, sağ şeritte seyir halinde olan motosikleti fark etmedi. Dönüş manevrası sırasında motosiklet tırın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü birkaç metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, görüntülerde motosikletlinin kısa süre sonra ayağa kalktığı ve durumunun iyi olduğu görülüyor. Şans eseri kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

 

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tırın dönüş yaptığı sırada motosikletlinin altında kaldığı, ardından yere düşerek savrulduğu ve sonrasında ayağa kalktığı anlar net şekilde yer aldı.

