Herkesin gözü o görüşmede! İşte Erdoğan'ın ABD programı

78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla CEO'su Elon Musk'ı da Türkevi'nde ağırlayacağı öğrenildi.

Kritik görüşmede Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alınacak. Türkevi'ndeki görüşme Türkiye saatiyle 00:00'da gerçekleşecek.

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda hitap edecek!

20 Eylül'e kadar ABD'de temaslar gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden oluşan kanaat önderlerinin yer alacağı etkinliklere katılacak.

Erdoğan, pazartesi günü de Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek.

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19 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan, salı günü İtalya ve İsrail Başbakanları ile görüştükten sonra Çarşamba günü de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak.