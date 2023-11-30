Herkesin bir an önce keşfetmesi gereken meyve: Damarlarda kolesterolden eser bırakmıyor! 1 tane yiyin, bakın ne oluyor

Genel olarak murt ya da hambeles adıyla bilinen, mersin, hambelis gibi farklı adlarla da anılan bu bitki, küçük ağaç, ağaççık ya da çalı olarak söz edilen, boyu en fazla 5 metreye kadar çıkabilen bir bitki. Genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda kendiliğinden yetişiyor, maki topluluğuna ait sayılıyor. Ülkemizde de en çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kendisine rastlamak mümkün oluyor.

Hambeles, antiseptik özellikler göstererek mikropları vücudumuzdan uzak tutmamıza yardımcı oluyor. Doğal bir balgam söktürücü görevi görüyor.

Damarların sağlığına büyük katkıda bulunduğundan kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Bu özelliği sayesinde varis sorununun da en aza inmesine destek oluyor.

Bulantı ve kusma gibi sorunların yaşanmasına engel oluyor.

Mideyi rahatlatarak sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına verdiği destek nedeniyle iştah açıcı bir etki de gösteriyor. İltihapların hızla iyileşmesine destek olduğu biliniyor, bu özelliği sayesinde akciğer iltihaplanmasından egzamaya dek birçok soruna karşı vücudumuzun yanında yer aldığı söyleniyor.

Yaprakları çay gibi demlenip cilde sürüldüğünde sivilce ve akneleri hızla iyileştiriyor, cildin ışık ışıl ve pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor.

Kötü kolesterol ve şeker sorununun çözümünde de bizim yanımızda yer alıyor, kolesterol ve şekerin dengelenmesine destek oluyor

Hafif buruk, mayhoş diyebileceğimiz lezzeti ve içindeki bolca çekirdeği nedeniyle damakta ilginç bir tat bırakan bu meyve, ne yazık ki öyle avuç avuç yenebilecek bir şey değil. Seveni çok sevse de ölçülü bir şekilde yemekte de fayda var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aksi halde boğazda ve dilde kaşıntı gibi şikayetler yaratabilir. Daha da önemlisi yukarıda saydığımız birçok faydalı etkisi, aşırı kullanım nedeniyle zarara dönüşebilir.