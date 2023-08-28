Herkesi yarı yolda bıraktı! Her devrin satanı

Milliyetçi görüşlerinden dolayı üniversite yıllarında ‘Asena’ lakabı takılan ve bugüne kadar birlikte yürüdüğü siyasetçileri her zaman yarı yolda bırakmasıyla bilinen Meral Akşener, yine şaşırtmadı. “Kumar masası” dediği 6’lı masayı devirdiği halde 3 gün sonra tıpış tıpış geri dönen ve sürekli “kazanacak aday” vurgusu yaptığı halde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “adaylık dayatmasına” boyun eğen İyi Parti lideri Meral Akşener, 14-28 Mayıs hezimetinin faturasını ortaklarına keserken, kendisini sütten çıkmış ‘ak kaşık’ ilan etti. Seçimden tam 90 gün sonra partisinin Afyonkarahisar’daki toplantısında konuşan Akşener, “Önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık” sözleriyle Kılıçdaroğlu ve avanesini suçlarken, kendisinin “milletin geleceği için şahsi çıkarlarından vazgeçtiğini” öne sürdü. Siyasi hayatı boyunca sürekli suçu başkasına yükleyen ve stratejik çarklarla “Asena” lakabının hakkını veren Akşener, gerçekte ise her zaman mahallenin satanı oldu.

Yola çıktığını yolda bıraktı

İsmi “Her devrin Asena’sı”na çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in siyasi satışlarından bazıları şöyle:

Bir dönem DYP lideri Tansu Çiller’in sağ kolu olan ve bu sayede İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturtulan Meral Akşener, Refahyol’un yıkılmasından sonra parti içi muhalefete soyunarak, ‘burjuva kızı” dediği Çiller’i devirmeye çalıştı.

4 Temmuz 2001’de DYP’den istifa ederek daha sonra ‘Ak Parti’ adını alacak olan ‘Yenilikçiler’ hareketine katılacağını açıklayan Akşener, Abdullah Gül ve Abdüllatif Şener’le düzenlediği basın toplantısında, “Erdoğan ailece görüştüğüm dostum” dediği halde, “Milli Görüş gömleğini çıkarmamışlar” diyerek bu hareketten de ayrıldı.

Daha sonra Devlet Bahçeli’nin davetiyle MHP saflarına katılan ve Bahçeli’nin en güvendiği isimler arasında yer alan Akşener, bu kez de Devlet Bey’i devirerek MHP’yi ele geçirme operasyonunda koçbaşı görevini üstlendi.

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FETÖ destekli bu plan tutmayınca ülkücü camianın tanınan isimlerini yanına alarak proje parti İP’i kuran Akşener, partisini CHP ve HDP’nin dümen suyuna sokarak, Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Vedat Yenerer, Seyit Yücel, Hayrettin Barut ve Ali Türkşen, Yavuz Ağıralioğlu gibi milliyetçi siyasetçileri tasfiye etti.

YSK üyelerine alenen hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını kahkahalarla karşılayan Akşener, icazet için Almanya’da bulunan Kılıçdaroğlu’nun dönmesini beklemeden mahkeme kararı üzerinden Saraçhane’de korsan miting düzenleyerek CHP’yi teslim almaya çalıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öneren Akşener’in tabi 6’lı Masa’da kesin bir biçimde reddedildiği halde İP lideri, Yavaş ve İmamoğlu’nu “cesaretsizlikle” suçladı ve “Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için özür diliyorum” dedi.