Herkesi şok eden keşif! Güneş'ten tam 30 kat büyük

Gökbilimciler, Güneş'ten 30 kat daha büyük olan ve yıldız evrimi teorilerinin büyük ölçüde yeniden düşünülmesini gerektirebilecek yeni bir yıldız keşfettiler. J0524-0336 olarak adlandırılan ve Dünya'dan yaklaşık 30.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldız, Güneş'in şu anki yaşıyla veya benzer şekilde ileri yaştaki diğer yıldızlarla karşılaştırıldığında şok edici derecede yüksek bir lityum elementi konsantrasyonuna sahip. Bu, yıldızların nükleer füzyon yoluyla daha ağır elementleri nasıl oluşturduklarına dair anlayışımız için bir sorundur çünkü lityum hafif bir elementtir; mevcut modeller, hafif elementlerin bu süreçte karbon ve oksijen gibi daha ağır elementler lehine kaybolduğunu öne sürmektedir.

J0524-0336 lityum açısından zengin olmakla kalmıyor, aynı zamanda ağır elementlerden de yoksun.

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Gökbilimciler J0524-0336'yı Samanyolu'ndaki eski yıldızları ararken keşfettiler . Yıldız, yaşamının son evrelerindedir, yani "evrimleşmiş bir yıldız" olarak sınıflandırılır ve şişer, ayrıca boyutundaki artış onu daha parlak hale getirir.

100.000 KAT DAHA FAZLA İÇERİYOR

Bu yıldızın keşfinin ardından araştırmacılar, spektroskopi adı verilen bir yöntem kullanarak kimyasal bileşimini ortaya çıkarmaya koyuldular . Farklı elementler karakteristik dalga boylarında ışık yaydığı ve emdiği için, bir yıldızın ışık çıkışına veya "spektrumlarına" bakmak, bileşimini ve içerdiği elementlerin oranını ortaya çıkarabilir.

"J0524-0336'nın, güneşin şu anki yaşından 100.000 kat daha fazla lityum içerdiğini bulduk," dedi ekip lideri ve Florida Üniversitesi araştırmacısı Rana Ezzeddine bir açıklamada. "Bu miktar, yıldızların nasıl evrimleştiğine dair geçerli modellere meydan okuyor ve yıldızlarda lityum üretimi veya tutulması için daha önce bilinmeyen bir mekanizmayı önerebilir."

Ekip, bu yıldızın normal kimyasal bileşimi hakkında tamamen bilgisiz değil.

J0524-0336'nın neden bu kadar sıra dışı olduğunu açıklamak için birkaç olası hipotezleri var. Bir olasılık, yıldızın daha önce hiç gözlemlenmemiş bir yıldız evrimi aşamasında olması olabilir. Alternatif olarak, yıldız şiştiğinde yörüngedeki bir gezegeni veya hatta yakındaki bir yıldızı sarmış olabilir. Eğer bu gök cismi lityum açısından zenginse, J0524-0336'yı elementle aşılamış olabilir. Ve eğer bu emilim nispeten yakın zamanda gerçekleştiyse, J0524-0336'nın bu lityumu daha ağır elementlere kaynaştırmak için gereken zamanı olmayabilir.

Ezzeddine, J0524-0336'nın lityum içeriğinin çok fazla olması nedeniyle her iki mekanizmanın da etkili olabileceğini öne sürdü.