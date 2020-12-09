Herkesi ilgilendiriyor... 'Hazırlıklı olmalıyız' deyip uyardı!

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılığa karşı uyarılarda bulundu. Prof. Dilci, "Teknolojide yaşanan değişim ve gelişim, bireylerin yaşamında önemli değişikliklere yol açabilme fırsatını beraberinde getirirken, bir taraftan da çeşitli olumsuz sonuçlarla insanı baş başa bırakabilecek getirilerine karşı da hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Medyanın algı yönetimi

Prof. Dilci, şunları söyledi: “Dijital yetkinlik noktasında sıkıntı yaşamamız halinde dijital çağın kölesi olma durumuna gelebiliriz. Dijital çağın olumlu yönlerini insanlık lehine kullanabilme, buna karşın risk ve tehlikelerine karşı hazırlıklı ve bilinçli olma durumundayız. Bu bağlamda dijital medya takip edenlerin algılarını yönlendirerek ters yüz ederek amacına ulaşmaya çalışır ve reyting artışını garantilemeye çalışır. Dijital medya amacını gerçekleştirmek için gençler, çocuklar, yetişkinler, cinsiyet figürlerini çeşitli kategorilerde irdeler, zihinsel yapısını tasarlayacak şekilde gerçekleştirir.”