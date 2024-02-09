  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika… Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı CHP’nin İzmir adayı pasif bulunmuştu

Yavuz Ağıralioğlu, o partiden aday mı oluyor? Duyunca herkes şok olmuştu! Flaş açıklama geldi

Hafize Gaye Erkan hakkında bomba iddia! Erdoğan bakın niye görevden almış

Çok merak ediliyordu! AK Parti'den flaş Yeniden Refah Partisi açıklaması

Araç alacaklar dikkat! TMSF’den kritik uyarı

AK Parti’ye “Yeniden Refah” şoku! O isim aday oldu

Sıra Şükran Kütükçü’ye geldi! Bay Kemal’in bir kalesini daha yıktılar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Yılmaz Özdil CHP’ye aday önerdi! Hatay’a onu aday yapın Özgür Özel bakalım ne cevap verecek?

Yeniden Refah’ın İstanbul adayı belli oldu! Güya herkes “Ya bunu çok iyi düşünmüşler” diyecekmiş
Gündem Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlara yüzde 100 zam yaptı
Gündem

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlara yüzde 100 zam yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 17:02:00 - 2024-02-09 17:20:45
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlara yüzde 100 zam yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan şirket personellerinden evli çalışanın en düşük aylık toplam gelirini, asgari ücrete yüzde yüz zam yaparak 34 bin lira oldu.

Gaziantep'te bir restoranda düzenlenen yeni yıl toplu iş sözleşmesi programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazibel A.Ş., Gazi Ağaç A.Ş., Gazi Danışmanlık A.Ş., Gaski Enerji A.Ş., Gazi Kültür A.Ş., Gazi Bilişim A.Ş. ve Gazi Konut A.Ş. çalışanı maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı.

En düşük ücret 34 bin TL oldu

Yapılan yüzde 100'lük zam ile en düşük belediye çalışanı maaşı 34 bin TL oldu.

Zammın yanı sıra ikramiyeler de 52 yevmiyeden 60 yevmiyeye çıkarıldı.

Zam oranını memnuniyetle karşılayan yaklaşık 8 bin belediye çalışanı, sloganlar atarak Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Fatma Şahin çok önemli bir zam oranına imza attı: Bunu yapabilmek kolay değil"

Toplu iş sözleşmesiyle yapılan zam oranının Türkiye genelinde yapılan zam oranları arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık 8 bin belediye çalışanını kapsayan çok önemli bir zam oranına imza attı. Bu şartlarda bunu yapabilmek kolay değil. Toplam 8 bin üyemiz adına imzalayacağımız bu toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"Asgari ücrette yüzde 100 zam yaparak evli bir çalışanın aylık toplam geliri 34 bin TL"

Belediye olarak şartlarını çok çok zorlayarak çalışanlara önemli bir zam yaptıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün çok çok zorladığımız şartlar sonunda aldığımız kararla en düşük evli çalışanımızın maaşını 30 bin TL yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. İkramiyeler ve bayram yardımlarımızla birlikte asgari ücrette yüzde yüz zam yaparak evli bir çalışanın aylık toplam gelirini 34 bin TL yapmış olduk. İkramiyelerimizi de 52 yevmiyeden 60 yevmiyeye yükseltmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş ve Hizmet-İş Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Nurullah Bilici'nin katılımıyla yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Atılan imzaların ardından salonda büyük bir coşku yaşandı.

Fatma Şahin’den Akit’e ziyaret
Fatma Şahin’den Akit’e ziyaret

Gündem

Fatma Şahin’den Akit’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fatma Şahin ile yola devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fatma Şahin ile yola devam

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fatma Şahin ile yola devam

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23