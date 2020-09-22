Herkes şokta! Nüfus 400 bin'e çıktı

Dünyayı sarsan koronavirüs büyükşehirde yaşayan vatandaşları etkisi altına aldı. Koronavirüs riskine karşılık büyükşehirleri terk eden vatandaşlar tatil beldesi olan Bodrum'a akın etti. Kışlık nüfusu 170 bin olan Bodrum koronavirüs nedeniyle gelen vatandaşların etkisiyle 400 bin nüfusa çıktı.

Koronavirüs salgının ardından Bodrum'da yazlıkları bulunan vatandaşlar Bodrum’a akın ederek esnafı bayram ettirmiş, ama salgın için de büyük risklere neden olmuştur.

Gelen yazlıkçılar ise koronavirüs nedeniyle Bodrum’u terk etmeyerek burada kalıcı hale gelmeye başladılar.

Birçok yazlıkçının salgın nedeniyle kışın da burada yaşayacağı açıklandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Yaz sezonunu çok iyi bir şekilde geçirdik. Türkiye’nin bir çok yerinde vakalar artarken Bodrum’da vaka ya hiç olmadı bazen de stabil kaldı. Bundan sonra da gerekli önlemleri alarak Bodrum’un güvenli bir kent olarak kalmasını sağlamaya çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.