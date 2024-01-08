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Yaşam Herkes şaşkın! Kartal, drone avladı
Yaşam

Herkes şaşkın! Kartal, drone avladı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 09:28:00 -

Erzincan'da gökyüzünde uçan bir kartal, adeta drone avladı.

Erzincan’da gökyüzünde uçan kartal, havadaki insansız hava aracı drone’ye saldırarak düşürdü.

Meriç Yeter isimli vatandaş Erzincan’da Munzur Dağlarında bulunan dağ keçilerini drone ile görüntüledi. Yeter, karlı ve kayalık alanda dağ keçilerini drone ile görüntülerken bu sırada uzak mesafeden kadrajda bir kartal belirdi. Hızla gelen kartal bir anda havadaki droneyi avladı. Kartalın pervanesini parçaladığı drone, irtifa kaybederek yere düştü. Birkaç gün süren aramalara rağmen drone bulunamadı.

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