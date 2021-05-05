Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı
AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan 'yarın saat 14.00'te' paylaşımının ardından biraz önce merakla beklenen paylaşım geldi.
AK Parti’nin sosyal medya hesabından dün pinokyo emojisiyle birlikte "Yarın saat 14.00'te" cümleleri ile bir paylaşım yapılmıştı. Merakla beklenen paylaşım geldi: "CHP yalan üretim merkezi"
AK Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Yalan üretim merkezi." ifadelerine yer verildi.