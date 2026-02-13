  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor Dolarını alan geliyor! Türkiye’ye yeni yatırım yağmuru BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu BM mali çöküşün eşiğinde: Krizin merkezinde ABD’nin ödenmeyen aidatları Davutoğlu da 3. yol peşinde Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama Rüşvet belgelendikçe CHP azıyor Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti 13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi Kosova'da tarihi atama! Fikrim Damka ilk Türk Başbakan Yardımcısı
Spor Herkes peşinde düşmüştü! Geleceği parlak yıldızı Fenerbahçe kaptı
Spor

Herkes peşinde düşmüştü! Geleceği parlak yıldızı Fenerbahçe kaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Herkes peşinde düşmüştü! Geleceği parlak yıldızı Fenerbahçe kaptı

Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt, 500 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu; anlaşmada kiralık oyuncu ve kamp desteği maddeleri de yer aldı.

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç yıldızı Adem Yeşilyurt'un yeni adresi belli oldu. U19 Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan genç futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, 7 Ocak'ta Karşıyaka ile ilk teması kurdu ve transferde anlaşmaya vardı. Son haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa ve Avrupa'dan üç kulübün de takip ettiği Adem Yeşilyurt için sarı-lacivertliler devreye girdi.

 

Fenerbahçe'nin Karşıyaka'ya iki taksitte 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca futbolcunun sonraki satışından yüzde 25 pay vereceği öğrenildi.

KİRALIK OYUNCU VE KAMP DETAYI

Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin gelecek sezon Karşıyaka'ya 3 kiralık genç oyuncu göndereceği belirtildi. Bu oyuncuların başka kulüplere satılması halinde İzmir temsilcisi transferlerden yüzde 5 pay alacak.

Karşıyaka ayrıca sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki kez kamp yapacak ve yaklaşık 100 bin euro tutarındaki kamp masrafları sarı-lacivertliler tarafından karşılanacak.

Slavia Prag zirvede, Fenerbahçe takipte: Avrupa'nın en formda üçlüsü!
Slavia Prag zirvede, Fenerbahçe takipte: Avrupa'nın en formda üçlüsü!

Spor

Slavia Prag zirvede, Fenerbahçe takipte: Avrupa'nın en formda üçlüsü!

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

Spor

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

Petkov Süper Lig için favorisini açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarışta ibre o takıma döndü
Petkov Süper Lig için favorisini açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarışta ibre o takıma döndü

Spor

Petkov Süper Lig için favorisini açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarışta ibre o takıma döndü

‘3. Lig’den toplu mu alınır’ Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
‘3. Lig’den toplu mu alınır’ Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Spor

‘3. Lig’den toplu mu alınır’ Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23