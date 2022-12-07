Herkes onlara koşuyor! SGK danışmanları ihya oldu!

Yeni Akit Ankara

Kamuoyunun yeni yıl umudu emeklilikte. Vatandaşlar, Ocak ayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesini bekliyor. Yasadan faydalanıp faydalanamayacağını öğrenmek isteyenler de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) danışmanlarının kapısını çalıyor. Armut.com, SGK danışmanlığı taleplerini inceledi.

Bir senede yüzde 338 talep artışı

Yeni yılla birlikte çıkması beklenen EYT yasası ile 2000-2001 yıllarında sigortalı çalışmaya başlayanlar, EYT kapsamına girmenin yolunu arıyor. Ocak 2023’te kanunlaşması beklenen EYT yasa tasarısı dolayısıyla bireyler çalışamadıkları dönemleri, en çok askerlik ve doğum borçlanması gibi konuları araştırıyor.

Armut.com’un verilerine göre; SGK danışmanlığı hizmeti geçen seneye kıyasla yüzde 338 büyüme gösterirken, Ekim ve Kasım aylarında Ağustos ve Eylül aylarına kıyasla yüzde 140 talep artışı gözlemlendi.