Herkes öldü diye konuşurken görüntülü videosu ortaya çıktı! FETÖ hortladı
Fetö elebaşısının servis edilen fotoğrafları bir haftadır Türkiye’nin gündeminde. FETÖ öldü mü? Yaşıyor mu? Kaçırıldı mı soruları sorulurken Fetö Hortladı. İşte ne amaçla servis edildiği belli olmayan Fetö’nün yeni video görüntüsü…
Mezarının bile kazıldığı bir gerçekken, herkes öldüğünü düşünürken FETÖ’nün hortlaması sosyal medyayı karıştırdı.
“Terör Örgütü elebaşının şu şekilde kahve içişinden ne anlıyorsunuz? Doktorlar daha iyi analiz ederler.
Acelesi olmayan birinin büyük bir kahve bardağını masadan kaldırmasıyla birçok kez yudumlayarak bitirmeden yerine geri koymaması?
Ya da içi boş bir bardaksa, bardağın boş olduğunun farkında dahi değilse ve halen içmeye çalışıyorsa?
Gidenler Gülen’i iyi göstereyim derken daha beter halde olduğunu kendileri kanıtlamış oldular.” Sosyal medyada bu sözler konuşulur oldu. Bu görüntülere siz ne diyeceksiniz?
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