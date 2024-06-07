Herkes öldü diye konuşurken görüntülü videosu ortaya çıktı! FETÖ hortladı

Mezarının bile kazıldığı bir gerçekken, herkes öldüğünü düşünürken FETÖ’nün hortlaması sosyal medyayı karıştırdı.

“Terör Örgütü elebaşının şu şekilde kahve içişinden ne anlıyorsunuz? Doktorlar daha iyi analiz ederler.

Acelesi olmayan birinin büyük bir kahve bardağını masadan kaldırmasıyla birçok kez yudumlayarak bitirmeden yerine geri koymaması?

Ya da içi boş bir bardaksa, bardağın boş olduğunun farkında dahi değilse ve halen içmeye çalışıyorsa?

Gidenler Gülen’i iyi göstereyim derken daha beter halde olduğunu kendileri kanıtlamış oldular.” Sosyal medyada bu sözler konuşulur oldu. Bu görüntülere siz ne diyeceksiniz?

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