  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TBMM çatısı altında mağduriyetler gideriliyor
TOGG'da son durum! Fotoğraf paylaşıldı
İtalya-Türkiye maçını sallayan kare
90 firariye şafak baskını
Gündem "Herkes İsmail Küçükkaya'nın gerçek yüzünü görecek"
Gündem

"Herkes İsmail Küçükkaya'nın gerçek yüzünü görecek"

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın evliliği süresince şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci, "Kadın derneklerinden destek görmedim, şiddete karşı mücadelemde yalnız bırakıldım. Herkes, İsmail Küçükkaya’nın ve sözde kadın hakları savunucularının gerçek yüzünü görecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 09:39:00 -
"Herkes İsmail Küçükkaya'nın gerçek yüzünü görecek"

FOX sunucusu İsmail Küçükkaya ile evlenen öğretmen Eda Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek boşanma davası açtı. Demirci, bu süreçte eşinin uyguladığı şiddet yüzünden büyük üzüntü yaşayıp kansere yakalandığını belirtti.

Küçükkaya, yaptığı açıklamalarla manevi şahsiyetini ve kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle eski eşine tazminat davası açınca Demirci de ona karşı dava açtı.

Dün Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşma çıkışı açıklama yaptı. Kadın dernekleri tarafından yalnız bırakıldığını söyleyen Demirci şunları söyledi:

"Eda Demirci yalnız değildir paylaşımları yapıldı ama yalnız bırakıldım. Kadın dernekleri İsmail Küçükkaya'nın ismini duyunca olayı uzaktan izlemeyi tercih etti. Ama ben pes etmeyeceğim. Milyonlar, İsmail Küçükkaya'nın ve kadın hakları savunucusu gibi görünen kişilerin gerçek yüzünü görecek!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayıp

Düşünceleri müslümanlara nasıl saldırırız .Kendi adamlarına karşi kör ve sağırdırlar.
  • Yanıtla

YAKUP ATA

Ölünün arkasından en çok ağlayanlar katilleridir. Bizde de ençok kadını savunan görünen chp tecavüzlerin ençok olduğu örgüttür.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay