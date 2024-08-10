Herkes İran-İsrail restleşmesini konuşurken, beklenmedik o gelişme yaşandı! Cambaza bak cambaza

Filiz Katman, İran ve İsrail arasındaki gerilimleri değerlendirerek ABD'nin bölgedeki stratejik hamlelerine dikkat çekti. Katman, Hefi aşiretinin ayaklanmasının PKK/PYD/YPG terör örgütü ile çatışmalarını tetiklediğini belirtti. ABD'nin aşiretlere yönelik hava saldırılarıyla olayların seyrinin değiştiğini vurgulayan Katman, bölgedeki güç dengesinin yeniden şekillendiğini ifade etti. Bu olayların ABD-İran görüşmelerinin seyrini etkilediğini belirten Katman, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"Herkes İran ne zaman vuracak, İsrail ne yapacak diye pin pon maçı izler gibi ajanslardaki haberleri sürekli 'günceller' iken haber başka bir yerden geldi.

Hefi aşiretinin çıkardığı büyük bir ayaklanma sonrasında bölgede PKK/PYD/YPG terör örgütü ile aşiret mensupları arasında şiddetli çatışmalar olduğu ve aşiretlerin El Ömer petrol sahasına ilerleyişi ve Arap aşiret güçlerinin Deyrizor'da Ebu Hamam kasabasını PKK/PYD/YPG'den alması sonrasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün ABD'den yardım istediği haberi henüz düşmüşken ABD'ye ait savaş uçaklarının Suriye'nin doğusunda bulunan Arap aşiretleri vurduğu haberi geldi. İşte o zaman anlaşıldı ABD ve İran arasındaki görüşmelerin ve bir türlü başlamayan o karşı hamlenin gelmeyişinin alamet-i farikası. Cambaza bak cambaza dedirtircesine.

Meğer kavga başka imiş Netanyahu'nun geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Yeni Orta Doğu Haritası' başlıklı haritayla yaptığı konuşması sonrası 7 Ekim ile ucu ateşlenen fitilin hedefi: 'doğu-batı' hattında oluşturulmak istenen ve Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak yaptığı başarılı sınır ötesi operasyonlarla engellenen o 'koridorun' 'kuzey-güney' olarak güncellenmek isteniyormuş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yakın dönemde Türkiye ile Irak arasındaki diplomatik temasların meyveleri toplanmaya başlamış, Irak hükümeti 'Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk etabı için 2,96 milyar dolarlık bütçe ayırdığını duyurduğu anda başlaması bu sürecin düşündürücü.

O noktada ABD ile İran arasında yürütüldüğü iddia edilen diplomatik sürecin içeriği de gelen açıklamalardan anlaşılıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İsrail'e uygun yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz" derken İran'ın ABD'ye 'İsrail'in Gazze Şeridi'nden tam olarak çekilmesi ve kalıcı ateşkes ilan etmesi karşılığında misilleme yapmayacağını bildirdiği' haberleri düşüyor ajanslara. Eş zamanlı olarak Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması sırasında salonda bulunmayarak ABD Başkanı olması durumunda izlemesi muhtemel siyasetin ilk sinyalini vermişken Başkan Yardımcısı olarak seçtiği ismin İsrail destekçisi bir isim olmayıp 'solcu ve iç siyasette deneyimli öğrencilerin sevdiği' biri olması 'daha ne olsun' dedirtiyor."