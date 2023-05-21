  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Herkes hayran kalıyor! Bu konaklar tam 100 yıllık
Yaşam

Herkes hayran kalıyor! Bu konaklar tam 100 yıllık

Yeniakit Publisher
2023-05-21 15:35:00 - 2023-05-21 15:35:38

100 yıllık tarihe sahip rengarenk konakların olduğu sokakları gezenler geçmişe gidiyor.

Afyonkarahisar’da 100 yıllık rengarenk konaklar, bu yıl da turizm sezonunun açılmasıyla ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Büyük çoğunluğu 1900’lü yılların başında yapılan ve aradan geçen zamanda restorasyonlarla rengarenk bir görünüme kavuşan tarihi konaklar, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Tarihi Karahisar Kalesi civarında Osmanlı döneminin ahşap oyma sanatı ile saman, kum ve topraktan oluşan özel bir harç ile sıvanarak yapılan konaklar, aradan geçen yıllarda yapılan onarım çalışmaları ile rengarenk bir görünüme büründü. Bölge halkının yaşamını sürdürdüğü tarihi konaklar, turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Tarihi sokaklar sadece yerli değil yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Tur acenteleri, günübirlik gezilerle misafirlerine eşsiz manzaraya sahip bölgeyi tanıtıyor. 

“Bizim ömrümüz burada geçti”

Tarihi konakların bulunduğu Akmescit Mahallesi'nde yaşayan Osman İsce, konaklarda yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, konakların en büyük özelliğinin ise hava sirkülasyonunun iyi olması olduğunu kaydetti. İsce, “Biz çocukluğumuzdan bu yana bu konaklarda yaşıyoruz. Konaklarımız tamamen ahşap. Buranın en büyük özelliği yapılardaki odaların yüksek olması. Sirkülasyonun iyi olması insanın daha fazla oksijen almasını sağlıyor. Bu da betonarme yerlere göre daha iyi. Bunu yaşayan bilir. Bizim ömrümüz burada geçti, apartman türleri yerlerde oturabilir miyiz bilmiyorum” diye konuştu.

Bölgede esnaflık yapan bir başka vatandaş ise ziyaretçilerin bölgeye hayran kaldığını dile getirdi.

Geri geri gitti kazaya davetiye çıkarttı
Geri geri gitti kazaya davetiye çıkarttı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geri geri gitti kazaya davetiye çıkarttı

Ankaralılar burada nefes alıyor
Ankaralılar burada nefes alıyor

Yaşam

Ankaralılar burada nefes alıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23