Herkes hayran kalıyor! Bu konaklar tam 100 yıllık

Afyonkarahisar’da 100 yıllık rengarenk konaklar, bu yıl da turizm sezonunun açılmasıyla ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Büyük çoğunluğu 1900’lü yılların başında yapılan ve aradan geçen zamanda restorasyonlarla rengarenk bir görünüme kavuşan tarihi konaklar, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Tarihi Karahisar Kalesi civarında Osmanlı döneminin ahşap oyma sanatı ile saman, kum ve topraktan oluşan özel bir harç ile sıvanarak yapılan konaklar, aradan geçen yıllarda yapılan onarım çalışmaları ile rengarenk bir görünüme büründü. Bölge halkının yaşamını sürdürdüğü tarihi konaklar, turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Tarihi sokaklar sadece yerli değil yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Tur acenteleri, günübirlik gezilerle misafirlerine eşsiz manzaraya sahip bölgeyi tanıtıyor.

“Bizim ömrümüz burada geçti”

Tarihi konakların bulunduğu Akmescit Mahallesi'nde yaşayan Osman İsce, konaklarda yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, konakların en büyük özelliğinin ise hava sirkülasyonunun iyi olması olduğunu kaydetti. İsce, “Biz çocukluğumuzdan bu yana bu konaklarda yaşıyoruz. Konaklarımız tamamen ahşap. Buranın en büyük özelliği yapılardaki odaların yüksek olması. Sirkülasyonun iyi olması insanın daha fazla oksijen almasını sağlıyor. Bu da betonarme yerlere göre daha iyi. Bunu yaşayan bilir. Bizim ömrümüz burada geçti, apartman türleri yerlerde oturabilir miyiz bilmiyorum” diye konuştu.

Bölgede esnaflık yapan bir başka vatandaş ise ziyaretçilerin bölgeye hayran kaldığını dile getirdi.