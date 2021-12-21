Herkes gitti Mersin'e Nagehan gitti tersine... Doların 8'lere düşmesi iyi olmazmış

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek ekonomide müjdeleri peş peşe sıralayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve euro sert düştü.

Doların düşmesiyle birlikte "yandık", "bittik" yaygarası koparmaya çalışan kriz tellalları rezil kepaze olurken Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, doların 7-8 TL bandına düşmesinin iyi olmayacağını ileri sürdü.

Doların 7-8 TL seviyelerine düşmesinin "ihracat yönelimli ekonomi" modelini sakatlayacağını iddia eden Nagehan Alçı, Başkan Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat kararı hakkında şunları kaydetti:

"Uzun vadeli etkileri tartışılır ama kısa ve orta vadede yangını söndürmek bağlamında isabetli bir çıkış yapıldı. Siyasi olarak benimseyin ya da benimsemeyin, Tayyip Erdoğan'ın dünkü çıkışının desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim."

1 doların 18-19 TL seviyelerine çıktığı ekonomik ortamın Türkiye için taşınabilir bir yük olmadığını belirten Alçı, "Elbette 18-19 nasıl abartı bir rakamsa doların yeniden 7-8 seviyelerine düşmesi de mevcut sistemin "rekabetçi kur ve ihracat yönelimli ekonomi" modelini sakatlayacağı için sakıncalı olur. O zaman ithalat patlar ve yeniden cari açık veririz. Hükümet tarafından bunun da istenmediği ortada.

Bu tür bir aşırı düşüş için de kamu tarafından önlemlerin alınacağını düşünüyorum. Dolayısıyla benim tahminim TCMB'nin 10-11 seviyelerinden bol bol bol rezerv toplayacağı ve kurun 13-14 arasında bir noktada istikrar kazanacağı yönünde" ifadelerini kullandı.