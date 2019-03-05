0553 313 94 23

Herkes dururken o gaza bastı

Türkiye ekonomisine faiz ve kur silahı ile vurmaya çalışan yurtdışı kaynaklı lobilere karşı hükümetin aldığı tedbirlere güvenen ve yatırımlarını durdurmayan Karaderili Şirketler Gurubu, ilk yatırım değeri 50 milyon dolar olan Terma City otelinde ekonomik baskıya inat 180 milyon dolarlık yatırımı bitirmek üzere.

05 Mart 2019 Salı 08:52
Herkes dururken o gaza bastı

Türkiye ekonomisine faiz ve kur silahı ile vurmaya çalışan yurtdışı kaynaklı lobilere karşı hükümetin aldığı tedbirlere güvenen ve yatırımlarını durdurmayan Karaderili Şirketler Gurubu, ilk yatırım değeri 50 milyon dolar olan Terma City otelinde ekonomik baskıya inat 180 milyon dolarlık yatırımı bitirmek üzere. Aynı otele komşu araziyi de satın alarak bin 600 villa, alışveriş merkezleri, eğlence merkezi, sinema salonları planlayan şirket, Yalova’daki yatırım tutarını 500 milyon dolara çıkartmayı hedefledi.


Karaderili Şirketler Grubu, Kuşadası’ndaki tatil köyü tesisine komşu 20 dönümlük araziye de apart tesis kurmaya karar verdi. Böylece Karaderili, ekonomik sorunların yoğunlaştığı 2018’de yeni 15 milyon dolarlık projeye başladı. Bodrum’daki tesislerinde de tevsii yatırımı kararı alan Karaderili Şirketler Grubu, 15 yıldır misafirlerine Karaderili çatısı altında hizmet veren Bodrum Akyarlar’daki 2 oteli olan Bodrum Mio Bianco Resort ve Bodrum Mio Mare’yi ilave bölümlerle birlikte oluşan kompleksin tamamını 5 yıldızlı statüye yükseltilecek. Bunun için bütün otel odaları yenilenerek, kompleksin 2019 sezonuna yetişmesi sağlanacak. Grup bu otellerin yenileme projesi için 10 milyon dolar bütçe ayırdı. Kriz algısı ile ekonominin firene basmasına rağmen yatırımlarını durdurmama kararı alan Karaderili şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, “’Ülkemize yatırım yapma hedefiyle ilerliyoruz. Biz bu şiardan hareket ederek hem ekonominin çarklarının dönmesi hem de Türkiye’nin rakiplerine ‘güçlüyüz, yıkılmayız’ mesajı vermek için yatırımlarımızı arttırma kararı aldık. Kaldı ki bu yatırımların da geri dönüşü çok hızlı olacak. Çünkü gerçekten Türk ekonomisi çok canlı ve güçlü” dedi.


Sadece Yalova Terma City’de halen 1500 kişiye iş verdiklerini, yatırımın büyümesi ile buna 1500 kişi ilave edileceğini söyleyen Talas, ‘’Türkiye’den kazandığımızı ülkemize yatırarak sadece Yalova’daki tesisimiz de 3 bin kişiye istihdam yaratarak ülkenin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim Tavsiyemiz yatırımlarını askıya alan iş adamları asıl bugünlerde çalışmalarına hız vermeli’’ dedi.


Yalova Terma City’nin sadece İstanbul’un değil dünyanın da çekim merkezi olacağını belirten Talas, Avrupa’da olmayan 5 bin metrekare sağlık, spa&kür merkezi, termal havuzu, 21 kral dairesi aynı anda 3500 kişinin katılabileceği konferans salonuyla hem sağlık hem de iş turizminin lideri olmayı hedeflediklerini söyledi.


Talas, “Türkiye’nin gücünü yabancılar bizden daha iyi biliyor. Biz korkmadan yatırımlarımıza hız veriyoruz. Yaptığımız her yatırım bize ve bölgedeki vatandaşlara kazandırıyor. Binlerce kişi Yalova Terma City, Bodrum Mio Bianco Resort, Bodrum Mio Mare, Kütahya Emet’teki Emet Termal Resort&Spa, Kuşadası Holiday Leisure Club tesislerindeki operasyonlarımız ile faaliyette olduğumuz bölge ekonomisine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara’da FETÖ operasyonu
    1. Ankara’da FETÖ operasyonu
    2. Mevsimler meyveleri, meyveler..
    3. Piyasa güne artı rezervle başladı
    4. Cumhur İttifakı adayı Şimşek: "Online..
    5. Bakan Akar görev uçuşu yaptı
    6. Okullar arası yıldızlar futbol şöleni..
    7. Elazığ’da öğrencilere “Sağlıklı..
    8. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda..
    9. Mersin GİAD üyeleri, tecrübelerini..
    10. Girişimcilik kursunu başarı ile..
    11. Türk Rus Klasik Müzik Festivali,..
    12. Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü..
    13. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Hanımlara..
    14. Kerevitaş 2018 finanasal sonuçlarını..
    15. Breakdansçılar bu yıl Ankara'da..
    16. Büfeden 700 lira ve sigara çaldı,..
    17. Kayseri Şeker, pancar ekimini..
    18. 10 yıldır aranıyordu "Bunun bir şaka..
    19. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi..
    20. Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
    21. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    22. 23 zincir markete soruşturma
    23. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    24. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    25. Borsa güne düşüşle başladı
    26. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    27. Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu
    28. İki kız kardeş, tarihi kokuları..
    29. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    30. Enflasyona tanzim freni
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!