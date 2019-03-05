Herkes dururken o gaza bastı

Türkiye ekonomisine faiz ve kur silahı ile vurmaya çalışan yurtdışı kaynaklı lobilere karşı hükümetin aldığı tedbirlere güvenen ve yatırımlarını durdurmayan Karaderili Şirketler Gurubu, ilk yatırım değeri 50 milyon dolar olan Terma City otelinde ekonomik baskıya inat 180 milyon dolarlık yatırımı bitirmek üzere. Aynı otele komşu araziyi de satın alarak bin 600 villa, alışveriş merkezleri, eğlence merkezi, sinema salonları planlayan şirket, Yalova’daki yatırım tutarını 500 milyon dolara çıkartmayı hedefledi.

Karaderili Şirketler Grubu, Kuşadası’ndaki tatil köyü tesisine komşu 20 dönümlük araziye de apart tesis kurmaya karar verdi. Böylece Karaderili, ekonomik sorunların yoğunlaştığı 2018’de yeni 15 milyon dolarlık projeye başladı. Bodrum’daki tesislerinde de tevsii yatırımı kararı alan Karaderili Şirketler Grubu, 15 yıldır misafirlerine Karaderili çatısı altında hizmet veren Bodrum Akyarlar’daki 2 oteli olan Bodrum Mio Bianco Resort ve Bodrum Mio Mare’yi ilave bölümlerle birlikte oluşan kompleksin tamamını 5 yıldızlı statüye yükseltilecek. Bunun için bütün otel odaları yenilenerek, kompleksin 2019 sezonuna yetişmesi sağlanacak. Grup bu otellerin yenileme projesi için 10 milyon dolar bütçe ayırdı. Kriz algısı ile ekonominin firene basmasına rağmen yatırımlarını durdurmama kararı alan Karaderili şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, “’Ülkemize yatırım yapma hedefiyle ilerliyoruz. Biz bu şiardan hareket ederek hem ekonominin çarklarının dönmesi hem de Türkiye’nin rakiplerine ‘güçlüyüz, yıkılmayız’ mesajı vermek için yatırımlarımızı arttırma kararı aldık. Kaldı ki bu yatırımların da geri dönüşü çok hızlı olacak. Çünkü gerçekten Türk ekonomisi çok canlı ve güçlü” dedi.

Sadece Yalova Terma City’de halen 1500 kişiye iş verdiklerini, yatırımın büyümesi ile buna 1500 kişi ilave edileceğini söyleyen Talas, ‘’Türkiye’den kazandığımızı ülkemize yatırarak sadece Yalova’daki tesisimiz de 3 bin kişiye istihdam yaratarak ülkenin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim Tavsiyemiz yatırımlarını askıya alan iş adamları asıl bugünlerde çalışmalarına hız vermeli’’ dedi.

Yalova Terma City’nin sadece İstanbul’un değil dünyanın da çekim merkezi olacağını belirten Talas, Avrupa’da olmayan 5 bin metrekare sağlık, spa&kür merkezi, termal havuzu, 21 kral dairesi aynı anda 3500 kişinin katılabileceği konferans salonuyla hem sağlık hem de iş turizminin lideri olmayı hedeflediklerini söyledi.

Talas, “Türkiye’nin gücünü yabancılar bizden daha iyi biliyor. Biz korkmadan yatırımlarımıza hız veriyoruz. Yaptığımız her yatırım bize ve bölgedeki vatandaşlara kazandırıyor. Binlerce kişi Yalova Terma City, Bodrum Mio Bianco Resort, Bodrum Mio Mare, Kütahya Emet’teki Emet Termal Resort&Spa, Kuşadası Holiday Leisure Club tesislerindeki operasyonlarımız ile faaliyette olduğumuz bölge ekonomisine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.