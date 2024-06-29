Herkes çözüm beklerken durum daha kötüye gidiyor! Hipokrat yeminine skandal ekleme
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Hipokrat Yemininde yer almayan “cinsel yönelim” kısmı eklendi.
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünün yemin töreninde Hipokrat Yemini anında bazı tıp öğrenciler skandala imza attı.
Dekan yardımcısının sözlerini tekrar eden öğrencilerden bazıları, Hipokrat Yemininde yer almayan “cinsel yönelim” kısmını ekledi.
Sosyal medyada, LGBT taraftarı öğrencilere vatandaşlardan tepki geldi.