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Gündem Herkes çözüm beklerken durum daha kötüye gidiyor! Hipokrat yeminine skandal ekleme
Gündem

Herkes çözüm beklerken durum daha kötüye gidiyor! Hipokrat yeminine skandal ekleme

Yeniakit Publisher
2024-06-29 11:32:00 -

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Hipokrat Yemininde yer almayan “cinsel yönelim” kısmı eklendi.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünün yemin töreninde Hipokrat Yemini anında bazı tıp öğrenciler skandala imza attı.

Dekan yardımcısının sözlerini tekrar eden öğrencilerden bazıları, Hipokrat Yemininde yer almayan “cinsel yönelim” kısmını ekledi.

Sosyal medyada, LGBT taraftarı öğrencilere vatandaşlardan tepki geldi.

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Yorumlar

serhat

ağzı dili olmayan zavallı hayvanlarla ığraşacağınıza sapıklıkla mücadele edin.

Misafir

Elin hıristiyanı kanun cıkarıp önünü kesiyor sapkınlıgın biz müslümanız diyoruz daha neyi bekliyoruz yılanın büyümesinimi.
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