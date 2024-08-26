Herkes bunu merak ediyordu! İşte CHP’deki gizli buluşmanın perde arkası: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun planı ne?

Özay Şendir, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gizli buluşmanın perde arkasını açıkladı. Şendir, görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun evinde yapılmasının İmamoğlu'nun talebi olmadığını belirtti. İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun alternatif genel merkez olarak algılanan ofisine gitmek istemediği için buluşmanın evde gerçekleştiğini yazan Şendir, görüşmenin asıl sebebinin ise İmamoğlu'nun eski randevu talebinin hatırlatılması olduğunu ifade etti. Özay Şendir, Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gizli buluşmaya dair CHP kulislerinden bilgiler topladım.

Kılıçdaroğlu’nun çok tartışma yaratan İmamoğlu’nu evinde konuk etmesinin sebebi gizlilik değil. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun açtığı ofisin, alternatif genel merkez gibi algılanması ve daha çok muhaliflerin ziyaret ettiği yer olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun ofisine değil evine gitmek istemiş.

Böyle yazınca görüşme talebinin İmamoğlu’ndan geldiği zannedilebilir. Benim ulaştığım bilgiler, salı günü yaşanan buluşmanın İmamoğlu’nun geçmişteki randevu talebinin, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerce hatırlatılması üzerine yapıldığı yolunda.

Hatta İmamoğlu cephesi, sadece Kılıçdaroğlu’nu ziyaret için Ankara’ya gitti havası verilmesin diye, görüşmenin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin toplantısı olduğu günde yani İmamoğlu’nun Ankara’da başka programlara da katıldığı bir zamanda yapılmasını sağlamış. (...)"

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