Herkes bunu merak ediyordu! Erdoğan-Esed görüşmesiyle ilgili bomba iddia

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed arasında yapılması planlanan görüşme için arka kapı diplomasisi yürütüldüğünü belirtti.

“Savaşın bölgeye yayılma tehlikesi ortaya çıktığı andan itibaren, bölgenin istikrarı açısından önemli hale geldi. Çünkü İsrail-Lübnan ve İran üçgeninde yaşanacak olan her kriz en çok iki ülkeyi etkileyecek” diyen Selvi, şunları kaydetti:

“ABD bölgeyi savaşlar ve krizler üzerinden dizayn ediyor. Eğer İsrail- İran ve Hizbullah çatışması, bölgesel savaşa dönüşürse fiili durum yaratıp PKK’yı Türkiye’ye saldırtabilirler. Şartların olgunlaştığını gördükleri anda düğmeye basmakta bir an bile tereddüt etmezler. Bu bir fantezi değil, yakın bir tehdit. Hem Türkiye için hem de Suriye için geçerli. ‘Arap Baharı’nı yönetemedi, ülkesi fiilen üçe bölündü. Eğer bir bölgesel savaş çıkarsa, Suriye’nin üçte ikisi gider. O nedenle Esed’in daha fazla nazlanma şansı yoktur. Türkiye bununla mücadele eder ama Suriye bölünür. Suriye bölgesel savaşın cephe ülkesi haline gelir.”



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