Herkes bunu merak ediyor! Marketlere kritik çağrı

Dolar kurundaki artışla jet hızıyla fiyatları yükselten marketlerin, dolardaki ani düşüşü fiyatlara ne zaman yansıtacakları büyük bir merak konusu olurken, Gazeteci Zafer Şahin'den marketlere kritik bir çağrı geldi.

Şahin'in sözleri şöyle:

Bu milletin canını son 1 aydır çok yaktılar. Markete gittiğinizde 3 etiket görüyordunuz. Jet hızı ile arttırdıkları fiyatları hemen düşürsünler. Bu millet bu haksız kazancı helal etmez. Hiç olmazsa sırtına basarak yükselttikleri fiyatları hiç değilse sabahtan gelip düşürüp. Dolar artınca zamı yapıştırıyorlar ya bi zahmet fiyatları da erken saatlerde göstersinler. Aynı hız ve dakikliği onlardan bekliyoruz.