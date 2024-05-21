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Medya Herkes bunu konuşuyordu! Nedim Şener, "Bu çok ilginç" diyerek tüm Türkiye'ye böyle duyurdu
Medya

Herkes bunu konuşuyordu! Nedim Şener, "Bu çok ilginç" diyerek tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-21 15:15:00 -
Herkes bunu konuşuyordu! Nedim Şener, "Bu çok ilginç" diyerek tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Türkiye, yeni bir 17/25 Aralık kumpasıyla karşı karşıya... Ayhan Bora Kaplan operasyonu üzerinden Emniyet’teki bir grup eliyle tıpkı 17/25 Aralık gibi yeni bir kirli komplo kurulmak istendi. Soruşturma genişletilirken AK Parti ve MHP'li isimlerle yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmalar ifşa oldu. Peki hedef Erdoğan mı?

Türkiye, yeni bir 17/25 Aralık kumpasıyla karşı karşıya... Ayhan Bora Kaplan operasyonu üzerinden Emniyet’teki bir grup eliyle tıpkı 17/25 Aralık gibi yeni bir kirli komplo kurulmak istendi. Soruşturma genişletilirken AK Parti ve MHP'li isimlerle yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmalar ifşa oldu. Peki hedef Erdoğan mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 17 Aralık kumpasının olay örgüsü ile Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kumpasa dönüştürülmesi arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Şener, asıl hedefin Başkan Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İlginçtir, şimdi FETÖ dedikleri 'cemaatin' Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına destek veren Fetullahçıların 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklama girişiminin bile ayıltamadığı, 17/25 Aralık 2013 kumpasını görmekten aciz bazı isimler Ankara Emniyeti içinde Nurcu-Okuyucuların başını çektiği bir grubun Cumhur İttifakı ortaklarına kurdukları kumpas soruşturmasını sulandırmak için elinden geleni yapıyor."

 
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