Herkes bunu konuşuyor! Togg'un fiyatıyla ilgili şok iddia

Herkesin merakla beklediği yerli otomobil TOGG’a dair detaylar artık yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOGG’un ne zaman yollara çıkacağını duyurdu.

Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, “Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Togg'un fiyatı 700 bin lira mı olacak?

Bu heyecanlı gelişmenin ardından herkes yerli otomobil TOGG modelinin fiyatını merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde kulislerde TOGG için 32 bin euroluk bir etiket dillendirildi.

Basit bir hesaplamayla, TOGG’un 700 bin TL’lik bir etiketle geleceği konuşuluyor. Ancak fiyatın tahmin ve öngörülerden öte olmadığını belirtmekte fayda var.