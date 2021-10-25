Herkes bu tatlıyı sevecek
Yemeye doyulmayan Cevizli Elma Tatlısı tarifi. Afiyet olsun.
Yemeye doyulmayan Cevizli Elma Tatlısı tarifi. Afiyet olsun.
Malzemeler
- 1 kg elma
- 1.5 çay bardağı toz şeker
- Yarım çay bardağı su
- Ceviz
- Tarçın
Yapılışı
Elmalar soyulur, çekirdekleri çıkarılır. Tencereye dizip ortalarına toz şeker doldurulur. Kalan şeker kenarlarına serpilir. Elma çekirdekleri temizlenir. Çubuk tarçınla beraber tencereye eklenir, ocağa alınır. Su gezdirilir ve altı kısılır. Elmalar suyunu bırakıp çekene kadar pişirilir.
Ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlınız hazır.