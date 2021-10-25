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Kadın - Aile Herkes bu tatlıyı sevecek
Kadın - Aile

Herkes bu tatlıyı sevecek

Yemeye doyulmayan Cevizli Elma Tatlısı tarifi. Afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 15:11:00 - 2021-10-25 15:14:13
Herkes bu tatlıyı sevecek

Yemeye doyulmayan Cevizli Elma Tatlısı tarifi. Afiyet olsun. 

Malzemeler

  • 1 kg elma 
  • 1.5 çay bardağı toz şeker 
  • Yarım çay bardağı su
  • Ceviz
  • Tarçın

Yapılışı

Elmalar soyulur, çekirdekleri çıkarılır. Tencereye dizip ortalarına toz şeker doldurulur. Kalan şeker kenarlarına serpilir. Elma çekirdekleri temizlenir. Çubuk tarçınla beraber tencereye eklenir, ocağa alınır. Su gezdirilir ve altı kısılır. Elmalar suyunu bırakıp çekene kadar pişirilir.
Ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlınız hazır.

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