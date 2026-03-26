Herkes bu kez altını tokatlayacak sandı ama… CHP’li Sarıgül kuyumcuları tehdit etti: Hesabını sorarız!
Tüp fiyatlarını tüp tokatlayarak, APP plaka cezalarını plaka tokatlayarak, benzin fiyatlarını benzin dolu bardağı yere fırlatarak, kolayı kola tokatlayarak protesto eden CHP milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez altın fiyatları düşünce kuyumcuların altın satmamasını çektiği video ile eleştirdi. Videoyu gören herkesin ‘bu kez altını tokatlayacak galiba’ sandığı Sarıgül, kuyumcuları tehdit etti.
Geçtiğimiz günlerde gittiği bir çiftlikte parasını vererek koyunlara yemek ısmarlayarak gündem olan CHP milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez altın fiyatları düşünce altın satmayan kuyumcuları eleştirdi. Protestolarında Sarıgül tokatlamalarına alışan takipçileri, Sarıgül’ü videosunu görünce bu kez altını tokatlamasını bekledi ancak Sarıgül altını tokatlamak yerine kuyumcuları tehdit etti.
BUNUN HESABINI SORARIZ
Videosuna “Kuyumcular, kuyumcular, kuyumcular” diyerek başlayan Sarıgül şunları söyledi: “Ne güzel altın fiyatları yükseldiği zaman satıyorsunuz! Altın ucuzladığı zaman altın satmıyorsunuz. Şımarıklığı bırakın, vatandaşı artık sömürmeyin! Bunun hesabını sorarız..!”