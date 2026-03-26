  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhuriyet ve Sözcü arasına karakeçi girdi! TUSAŞ katillerini savunanlara gözaltı doğru mu, yanlış mı? Sarı şeytan Trump, İran'ı kansere benzetti: Orta Doğu’dan kesip atılması gerek Siyonist Vekilden Skandal Sözler: "Masum Çocuk Yok" "Siyah Şapkalı Hacker" çetesi çökertildi! 19 milyon 800 bin kişinin verisini ele geçirmişler Galatasaray taraftarı kahrolacak! 26 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur? 'Arsa almak varken araç modeli yükseltmek modern ahmaklık!' Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu Batı, Kemalist rejimin İslam düşmanlığını ödüllendirdi
Gündem
Gündem

Herkes bu kez altını tokatlayacak sandı ama… CHP’li Sarıgül kuyumcuları tehdit etti: Hesabını sorarız!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tüp fiyatlarını tüp tokatlayarak, APP plaka cezalarını plaka tokatlayarak, benzin fiyatlarını benzin dolu bardağı yere fırlatarak, kolayı kola tokatlayarak protesto eden CHP milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez altın fiyatları düşünce kuyumcuların altın satmamasını çektiği video ile eleştirdi. Videoyu gören herkesin ‘bu kez altını tokatlayacak galiba’ sandığı Sarıgül, kuyumcuları tehdit etti.

Geçtiğimiz günlerde gittiği bir çiftlikte parasını vererek koyunlara yemek ısmarlayarak gündem olan CHP milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez altın fiyatları düşünce altın satmayan kuyumcuları eleştirdi. Protestolarında Sarıgül tokatlamalarına alışan takipçileri, Sarıgül’ü videosunu görünce bu kez altını tokatlamasını bekledi ancak Sarıgül altını tokatlamak yerine kuyumcuları tehdit etti.

BUNUN HESABINI SORARIZ

Videosuna “Kuyumcular, kuyumcular, kuyumcular” diyerek başlayan Sarıgül şunları söyledi: “Ne güzel altın fiyatları yükseldiği zaman satıyorsunuz! Altın ucuzladığı zaman altın satmıyorsunuz. Şımarıklığı bırakın, vatandaşı artık sömürmeyin! Bunun hesabını sorarız..!”

Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye?
Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü
CHP'li Mustafa Sarıgül koyunlara saman ısmarladı!
Dünya yanıyor Mustafa Sarıgül işin gırgırında 'Eşekli' paylaşımı tepki topladı
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu kimdi yaa, hatırlamakta zorlandım birden

siyasette her şeyi denedikten sonra bit pazarına düşmek diye bir durum var; işte bu o; muho vardı bi de o da ele..

resat,

takma kafana be mustafa ,bu dünyada hesaptan yırtanlarda , mahkeme i kübradan yırtmış olmuyorlar zaten ,!!!!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23