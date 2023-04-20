Herkes bakar ama herkes görmez! Farkı 9 saniyede bulabilir misiniz?
Optik illüzyon ile tasarlanmış görsellerdeki farkları hemen görmek mümkün olmuyor ama resimdeki dondurmalardan biri farklı. 9 saniyeniz var, bakalım bulabilecek misiniz?
Optik illüzyon ile hemen görmek mümkün olmuyor ama resimdeki dondurmalardan biri farklı. 9 saniyeniz var, bakalım bulabilecek misiniz?
Dikkatlice baktıysanız 9 saniye için resimdeki farklı dondurmayı bulmuşsunuz demektir. Bütüne bakınca yanılabilirsiniz ama 3 sıra ve 5 sütundan oluşan dondurmalara tek tek bakarsanız hemen farkı anlayacaksınız. İşte sorumuzun yanıtı...