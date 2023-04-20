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Yaşam Herkes bakar ama herkes görmez! Farkı 9 saniyede bulabilir misiniz?
Yaşam

Herkes bakar ama herkes görmez! Farkı 9 saniyede bulabilir misiniz?

Yeniakit Publisher
2023-04-20 15:21:00 - 2023-04-20 15:21:53
Herkes bakar ama herkes görmez! Farkı 9 saniyede bulabilir misiniz?

Optik illüzyon ile tasarlanmış görsellerdeki farkları hemen görmek mümkün olmuyor ama resimdeki dondurmalardan biri farklı. 9 saniyeniz var, bakalım bulabilecek misiniz?

Optik illüzyon ile hemen görmek mümkün olmuyor ama resimdeki dondurmalardan biri farklı. 9 saniyeniz var, bakalım bulabilecek misiniz?

Resimdeki farklı dondurmayı bulmak için 9 saniyeniz var! - Resim: 2

Dikkatlice baktıysanız 9 saniye için resimdeki farklı dondurmayı bulmuşsunuz demektir. Bütüne bakınca yanılabilirsiniz ama 3 sıra ve 5 sütundan oluşan dondurmalara tek tek bakarsanız hemen farkı anlayacaksınız. İşte sorumuzun yanıtı...

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