'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde ahlaksız yayınlarıyla tanınan sosyal medya "fenomenleri"ne seslendi. Hakan, Erhan Nacar'ın 3 isme dava açmasıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kerimcan, Danla, Enes! Başınız büyük belada!

Sosyal sigorta uzmanı Erhan Nacar, bir delifişektir.

Bir dakikaya 223 kelimeyi sığdırır, bir meseleye kafayı taktığında cılkını çıkartır, iki saat uykuyla bir hafta idare eder ve asla yerinde durmaz, duramaz!

İşte bu Erhan Nacar, şimdi de sosyal medya fenomenlerine kafaya takmış durumda!

“Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği” diye bir dernek kurmuş.

Derneğin ilk faaliyeti şu olmuş:

Ülkenin en ünlü üç fenomeni Enes Batur, Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak!

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Danla! Kerimcan! Enes!

Erhan Nacar sizi kafaya taktıysa ki öyle görünüyor...

Bundan sonra sizin için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, haberiniz olsun."