Hercai ne demek? Hercai kelimesinin anlamı nedir?

ATV’de yayınlanmaya başlayan yeni dizi Hercai, ilgiyle izlenirken akıllara dizinin ismi olan"hercai" kelimesinin ne anlama geldiği sorusu geldi. Oyuncuları, konusu ve çekim yerleri ile beğeni kazanan dizinin ismi de oldukça ilgi çekti. İzleyiciler “Hercai nedir?” sorusunu yoğun bir şekilde araştırdılar. Peki merak edilen dizi ismi olan "hercai" kelimesinin anlamı nedir? Hercai ne demektir? İşte yanıtı...

Hercai ne demektir?

Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan (kimse).

Hercai kelimesinin manası nedir?

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler. Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "Kardelen" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir.