0553 313 94 23

Hercai ne demek? Hercai kelimesinin anlamı nedir?

ATV’de yayınlanmaya başlayan yeni dizi Hercai, ilgiyle izlenirken akıllara dizinin ismi olan"hercai" kelimesinin ne anlama geldiği sorusu geldi. Oyuncuları, konusu ve çekim yerleri ile beğeni kazanan dizinin ismi de oldukça ilgi çekti. İzleyiciler “Hercai nedir?” sorusunu yoğun bir şekilde araştırdılar. Peki merak edilen dizi ismi olan "hercai" kelimesinin anlamı nedir? Hercai ne demektir? İşte yanıtı...

22 Mart 2019 Cuma 16:31
Hercai ne demek? Hercai kelimesinin anlamı nedir?

ATV’de yayınlanmaya başlayan yeni dizi Hercai, ilgiyle izlenirken akıllara dizinin ismi olan"hercai" kelimesinin ne anlama geldiği sorusu geldi. Oyuncuları, konusu ve çekim yerleri ile beğeni kazanan dizinin ismi de oldukça ilgi çekti. İzleyiciler “Hercai nedir?” sorusunu yoğun bir şekilde araştırdılar. Peki merak edilen dizi ismi olan "hercai" kelimesinin anlamı nedir? Hercai ne demektir? İşte yanıtı...

Hercai ne demektir?

Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan (kimse).

Hercai kelimesinin manası nedir?

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler. Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "Kardelen" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:31
  1. hercai
  2. hercai ne demektir
  3. hercai nedir
  4. hercainin anlamı
  5. hercai kelimesi
  6. hercai kelimesinin anlamı
  7. hercai hikayesi
  8. hercainin manası
  9. hercai dizisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danimarka’da aşırı sağcı liderden Kur'an yakma provokasyonu
    1. Danimarka’da aşırı sağcı liderden..
    2. Yavuz: “Çocuklarımızın süt parasıyla..
    3. Jandarmadan huzurevi sakinlerini..
    4. Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    5. Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım..
    6. Sıfır km ve 2’nci el araçlarda test..
    7. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    8. "Son 3 yıldır sualtında başarılara..
    9. Ukrayna’da bombalı eylem son anda..
    10. Yıldırım'dan ‘’Her İstanbulluya bir..
    11. İstanbul'u kana bulayacaklardı!..
    12. Fransa'da 'Sarı Yelekliler' için şok..
    13. Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir..
    14. 7. Uluslararası Filistin Maratonu
    15. Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa..
    16. Uyuşturucuyla yakalanan zanlı..
    17. Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük..
    18. BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri..
    19. Sarı Yeleklilere Champs-Elysees’de..
    20. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya..
    21. İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu
    22. Uyuşturucu ile mücadele eğitimi
    23. Vali Köşger’den 2 engelli sporcuya..
    24. 6’ıncı tiyatro günleri “Rumuz..
    25. Isparta Belediyesi’nden Nevruz Bayramı..
    26. Sıfır Atık Çalıştayı başladı
    27. AK Parti'nin Konya mitingi
    28. ATSO’dan 150 bin yeni istihdam sözü
    29. Fethiye uyuşturucu operasyonu: 1..
    30. Afyonkarahisar’da 97 kilo esrar ele..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev