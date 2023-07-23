Herbokolog özgüvenlilere bak sen! Allah şifa versin

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP yandaşı medyanın darmaduman olduğunu belirtti. Her gün üç beş CHP'li gazetecinin “yürek burkan itiraflarının” manşetlere taşındığına işaret eden Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Yandaş medya her gün üç beş CHP'li gazetecinin yürek burkan itiraflarını manşetlerine taşıyor.

Beyefendiler, hanımefendiler kafalarına saksı düşmüş de ayılmış gibiler. Bol bol "meğer"le başlayan cümle kuruyorlar.

"Dua edin iyi ki kazanamamışız" diyeni mi ararsın, "Aldatıldık" diye günah çıkartanları mı?..

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Dün de önde gidenlerinden biri yeni idrak ettiğini söylediği gerçeği haykırıyordu:

"Şu saatten sonra 'Yüzde 2.2'lik Zafer Partisi'ne üç bakanlığı ve MİT'i verdiyseniz yüzde 8.8'lik Yeşil Sol'a ne verdiniz?' diye soranlar sonuna kadar haklıdır."

ByLock İsmail'e bak sen!

Şu saatten sonraymış...

Seçim öncesi herbokolog özgüveniyle ekranlarda millete akıl verirken, bugün yazdıklarınızı dile getiren gazetecilere hakaretler savuran siz değil miydiniz?

Gezi'de Erdoğan'la yaptığı röportajdan beri "yandaş değilim" diye izahat vermekten sinir hastası olan arkadaş ise "Yarın erken seçim olsa Tayyip Erdoğan kazanmazsa yemin ediyorum 4. kattan aşağıya atlarım" diye hayali okurlarıyla iddiaya giriyor.

Allah şifa versin.

Bu simsarların ipiyle kuyuya inenler kusura bakmasınlar ama saydıklarım yegâne kanaat önderleridir...

Yazılarına, konuşmalarına bakıp hayatlarına güzergâh çizdikleri akıl hocalarıdır...

Duymak istedikleri ninnileri söylediği için alkışladıkları hipnozcularıdır.

Neyse geç olsun güç olmasın, "günaydın" diyeceğim ama biliyorum ki alan razı satan razıdır.”