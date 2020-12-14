'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım

Siyaset, bilim, sağlık, sanat, spor, teknoloji, ekonomi gibi konularda 'herbokolog' gibi sürekli açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, alanı olmayan aşı konusuna da girdi.

Aşıların menşei ile ilgili tartışmaların doğru olmadığını iddia ederek 'bilim adamlığı' taslayan Fatih Altaylı, "Herkesin bayıla bayıla aldığı telefonları da Çin üretiyor" diyerek telefon ile aşıyı birbiriyle kıyasladı ve algı yönetimine soyundu.

Öve öve bitiremediği Çin aşısını olacağını söyleyen Altaylı, "Şu ana kadar en fazla denenmiş aşı Sinovac'ın inaktif aşısı. Veriler yayınlanmadığı için en etkili emiyorum ama bana göre en güvenli aşı olabilir çünkü en geleneksel yöntemlerle hazırlandığı için yan etkiler konusundaki bilgilere sahibiz" şeklinde konuştu.

Virüsün cinsel yaşamı etkilediğini iddia etti

Virüsün cinselliğe olan etkileri olduğunu iddia eden Fatih Altaylı "Bu hastalığa çok dikkat etmek gerekiyor, çünkü virüsün kimi nasıl etkileyeceği belli değil. Aşının yan etkilerinden korkanlar asıl virüsün kalıcı etkilerinden korksunlar" sözleriyle korkutma pompalamaya çalıştı.