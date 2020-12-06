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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

BOTAŞ: 79 - Bellona Kayseri Basketbol: 60

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:02:58 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Sedef Yarıcı

BOTAŞ: Williams 21, Büşra Akbaş 12, Bahar Çağlar 4, Sehernaz Çidal 7, Marina Baş 25, Hatice Pelin Gülçelik 3, Erdenay Topçu 5, Aysude Yıldıztekin, Zeynep Budak, Işılay Eğin 2, Zeyno Işıl Seren

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 4, Ayşegül Günay Aladağ 8, Harrigan 17, Esra Ural Topuz, Harris 9, Gemelos 11, Brown 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç 2, Gülse Uğur 2

1. Periyot: 24-12

Devre: 38-28

3. Periyot: 59-41


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 79-60 yendi.

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