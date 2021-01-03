Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Samsun Canik Belediyespor: 64 - Çankaya Üniversitesi: 119
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Seda Esen
Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 34, Nazlı Çalışkan 7, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 2, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam 8
Çankaya Üniversitesi: Zellous 22, Ecem Kazar 2, Özge Kavurmacıoğlu 19, White 11, Kardelen Gezgin 7, Dila Bayrak 7, Berfin Baran 6, Gizem Yavuz 13, Aleyna Fatma Cengizhan 14, Talbert 18
1. Periyot: 12-29
Devre: 35-56
3. Periyot: 48-90
SAMSUN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 119-64 yendi.