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Aktüel Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Aktüel

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediyespor: 64 - Çankaya Üniversitesi: 119

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:15:54 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Seda Esen

Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 34, Nazlı Çalışkan 7, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 2, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam 8

Çankaya Üniversitesi: Zellous 22, Ecem Kazar 2, Özge Kavurmacıoğlu 19, White 11, Kardelen Gezgin 7, Dila Bayrak 7, Berfin Baran 6, Gizem Yavuz 13, Aleyna Fatma Cengizhan 14, Talbert 18

1. Periyot: 12-29

Devre: 35-56

3. Periyot: 48-90


SAMSUN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 119-64 yendi.


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