Her yıl 'Hepimiz ermeniyiz' diyerek Hrant Dink hayranlığı sergiliyordunuz! AK Parti'ye bir teşekkür için ne bekliyorsunuz?

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Hrant Dink cinayetinin sanıklarından Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştır." denildi.

Başarılı operasyonun detayları!

TEM ve Interpol'un beraber çalıştığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

Şahsın, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek’te saklandığının tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğimiz ile derhal irtibata geçilmiş, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na şahsın yakalanarak ülkemize teslim edilmesi talebi iletilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan’da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliğimiz koordinesinde, Kırgızistan Emniyet Birimlerince şahsın 26.02.2022 tarihinde yakalanması sağlanmıştır.

'Hepimiz ermeniyiz' demek için can atanlar nerede?

Hrant Dink cinayeti üzerinden 'Hepimiz ermeniyiz' demek için birbiri ile yarışan çevrelerin, dindar siyasi iktidarın, katilin uzantılarını 15 yıl sonra ülkeye getirmesinden dolayı, "Hepimiz Müslümanız" sloganları ile AK Parti'ye teşekkür etmesi bekleniyor.