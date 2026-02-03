  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 Şubat 1567: İbn Hacer el-Heytemî'nin vefatı (Şâfii Fakihi, Muhaddis, Edip) Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı! Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!' Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!" Trump, kritik mineraller için düğmeye bastı! ABD Başkanı Trump'tan Jeffrey Epstein açıklaması Trump’tan İran’a namlu ucunda davet: "Ya anlaşacağız ya da çok kötü şeyler olacak!" İran'dan dünyaya nükleer mesaj: "Uranyum oranını düşürmeye hazırız ama bedeli ödenmeli!" "Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi! Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!
Tarım Her toprak ve ürüne uyum sağlayan akıllı gübre üretildi!
Tarım

Her toprak ve ürüne uyum sağlayan akıllı gübre üretildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Her toprak ve ürüne uyum sağlayan akıllı gübre üretildi!

Rusya’da Mordovya’daki Ogaryov Devlet Üniversitesi bilim insanları, toprak ve tarım ürününe göre uyum sağlayabilen, besin maddelerini uzun süre kontrollü şekilde salarak verimi artıran ve çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen akıllı gübreler geliştirdi.

Rusya’da Mordovya’daki Ogaryov Devlet Üniversitesi bilim insanları, toprak ve tarım ürününe göre uyum sağlayabilen, besin maddelerini uzun süre kontrollü şekilde salarak verimi artıran ve çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen akıllı gübreler geliştirdi.

Rusya’daki bir üniversite, toprak türüne veya tarım ürününe uyum sağlayabilen akıllı gübreler geliştirdi. Bu gübreler, besin maddelerini toprakta uzun süre aktif tutarak besin kullanım verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu gelişme, daha verimli ve sürdürülebilir tarım açısından niteliksel bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

Rusya Federasyonu’na bağlı Mordovya Cumhuriyeti’nde bulunan Ogaryov Devlet Üniversitesi bilim insanları, toprak türüne veya yetiştirilen tarım ürününe uyum sağlayabilen akıllı gübreler geliştirdi.

Üniversitenin halkla ilişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bilim insanları, besin maddelerinin belirli bir zaman aralığında salındığı yenilikçi gübreler geliştirdi. Bu teknoloji, gübre bileşiminin belirli koşullara örneğin toprak türüne veya tarım ürününe göre uyarlanmasını öngörüyor.”

 

Açıklamaya göre, besin bileşenlerinin salınım hızı dış çevre koşullarına bağlı olarak belirlenirken, gübrelerin kendisi uzun süre aktif kalıyor. Bu durum, bitkilerin beslenmesinin optimal seviyede korunmasını sağlıyor. Bu prensip sayesinde gübrelerin tekrar tekrar uygulanmasına gerek kalmıyor ve bitkiler için istikrarlı bir beslenme sağlanıyor. Bu özellik, özellikle hava koşullarının istikrarsız olduğu ve toprak verimliliğinin düşük bulunduğu bölgeler için büyük önem taşıyor.

Üniversite Rektörü Dmitriy Gloşko, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “Bu tür gübrelerin geliştirilmesi, ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım olabilir. Tarımsal kimyasalların kullanım miktarının azaltılması, çevresel baskının düşürülmesi ve ürün veriminin artırılması, projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.”

Proje şu anda test aşamasında bulunuyor ve saha denemeleri yürütülüyor. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak gübre formülasyonu daha da iyileştirilecek ve geliştirilecek.

Öte yandan Mordovya Üniversitesi bünyesindeki ‘Metalsiz Hidrojen Enerjisi için Elektrokimyasal Katalizörler’ laboratuvarında görev yapan yardımcı araştırmacı Lyudmila Klimaeva ise şunları söyledi; “Laboratuvar ortamında sentez işlemini gerçekleştirdik. Şimdi görevimiz, numunelerin gerçek koşullardaki etkinliğini test etmek.” Klimaeva ayrıca, “Test sonuçlarına dayanarak sentez yöntemini geliştirecek ve gerekirse bileşen oranlarını değiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Antalya'da hortumun izleri siliniyor! Dev tekneler kaldırıldı, tarım arazileri sular altında kaldı
Antalya'da hortumun izleri siliniyor! Dev tekneler kaldırıldı, tarım arazileri sular altında kaldı

Yerel

Antalya'da hortumun izleri siliniyor! Dev tekneler kaldırıldı, tarım arazileri sular altında kaldı

Türkiye sofraları dünyayı doyurdu: Tarım ve gıda ihracatında 27,79 milyar dolarlık dev rekor!
Türkiye sofraları dünyayı doyurdu: Tarım ve gıda ihracatında 27,79 milyar dolarlık dev rekor!

Gündem

Türkiye sofraları dünyayı doyurdu: Tarım ve gıda ihracatında 27,79 milyar dolarlık dev rekor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23