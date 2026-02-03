Her toprak ve ürüne uyum sağlayan akıllı gübre üretildi!

Rusya’da Mordovya’daki Ogaryov Devlet Üniversitesi bilim insanları, toprak ve tarım ürününe göre uyum sağlayabilen, besin maddelerini uzun süre kontrollü şekilde salarak verimi artıran ve çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen akıllı gübreler geliştirdi.

Rusya’daki bir üniversite, toprak türüne veya tarım ürününe uyum sağlayabilen akıllı gübreler geliştirdi. Bu gübreler, besin maddelerini toprakta uzun süre aktif tutarak besin kullanım verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu gelişme, daha verimli ve sürdürülebilir tarım açısından niteliksel bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

Rusya Federasyonu’na bağlı Mordovya Cumhuriyeti’nde bulunan Ogaryov Devlet Üniversitesi bilim insanları, toprak türüne veya yetiştirilen tarım ürününe uyum sağlayabilen akıllı gübreler geliştirdi.

Üniversitenin halkla ilişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bilim insanları, besin maddelerinin belirli bir zaman aralığında salındığı yenilikçi gübreler geliştirdi. Bu teknoloji, gübre bileşiminin belirli koşullara örneğin toprak türüne veya tarım ürününe göre uyarlanmasını öngörüyor.”

Açıklamaya göre, besin bileşenlerinin salınım hızı dış çevre koşullarına bağlı olarak belirlenirken, gübrelerin kendisi uzun süre aktif kalıyor. Bu durum, bitkilerin beslenmesinin optimal seviyede korunmasını sağlıyor. Bu prensip sayesinde gübrelerin tekrar tekrar uygulanmasına gerek kalmıyor ve bitkiler için istikrarlı bir beslenme sağlanıyor. Bu özellik, özellikle hava koşullarının istikrarsız olduğu ve toprak verimliliğinin düşük bulunduğu bölgeler için büyük önem taşıyor.

Üniversite Rektörü Dmitriy Gloşko, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “Bu tür gübrelerin geliştirilmesi, ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım olabilir. Tarımsal kimyasalların kullanım miktarının azaltılması, çevresel baskının düşürülmesi ve ürün veriminin artırılması, projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.”

Proje şu anda test aşamasında bulunuyor ve saha denemeleri yürütülüyor. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak gübre formülasyonu daha da iyileştirilecek ve geliştirilecek.

Öte yandan Mordovya Üniversitesi bünyesindeki ‘Metalsiz Hidrojen Enerjisi için Elektrokimyasal Katalizörler’ laboratuvarında görev yapan yardımcı araştırmacı Lyudmila Klimaeva ise şunları söyledi; “Laboratuvar ortamında sentez işlemini gerçekleştirdik. Şimdi görevimiz, numunelerin gerçek koşullardaki etkinliğini test etmek.” Klimaeva ayrıca, “Test sonuçlarına dayanarak sentez yöntemini geliştirecek ve gerekirse bileşen oranlarını değiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.